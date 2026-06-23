Formulan imputación a presunto responsable de homicidio calificado

El cuerpo de la víctima fue localizado parcialmente calcinado en interior del canal Chuviscar

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Celso Hilario L. T. y/o Celso L. T., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino de iniciales J. C. V. M, cuyo cuerpo parcialmente calcinado, fue localizado el 19 de junio de 2026, en el canal Chuviscar, a la altura de la avenida Teófilo Borunda y calle Camargo.

Por medio del análisis de videos captados por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, permitieron individualizar la posible participación de Celso Hilario L. T. y/o Celso L. T. en el referido homicidio, cuyas indagatorias fueron realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con el área de Inteligencia de la Policía Municipal.

Los datos de prueba obtenidos, permitieron solicitar la orden de cateo con la que el pasado sábado 20 de junio, agentes ministeriales ingresaron a un domicilio de la calle 3ra, en la colonia Parque Rotario, intervención en la que detuvieron en flagrancia al imputado, en posesión de droga.

Al día siguiente le fue cumplimentada la orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable de la muerte de J. C. V. M.

En la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1016/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y programó para el próximo viernes 26 de junio, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).