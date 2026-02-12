Formulan imputación a menor de edad implicado en el secuestro de una persona

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, procedió en contra del menor de edad de iniciales E.H.V., que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de Seguridad Pública Municipal por el delito de secuestro agravado cometido el 08 de febrero del año en curso, en Ciudad Juárez.

El adolescente detenido, fue llevado ante un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, a la audiencia de control de detención y formulación de imputación.

Audiencia inicial en la que la agente del Ministerio Público, hizo de su conocimiento que se le atribuye participación en la privación de la libertad a la víctima I.R.R., en un domicilio que se ubica en la colonia Héroes de la Revolución.

De acuerdo con la investigación ministerial, el adolescente imputado y diversas personas, secuestraron a la víctima, con la finalidad de obtener un pago de rescate, así como obligar a sus familiares a realizar dicho pago.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de internamiento preventivo al adolescente imputado y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).