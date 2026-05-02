Formulan imputación a detenido por violación y abuso sexual de adolescente

Ilícitos cometidos en un albergue de la colonia Vida Digna

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación al detenido de nombre Andrés David H. H., por los delitos de violación y abuso sexual con penalidad agravada.

Derivado de las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, con el apoyo de la Unidad de Género de la Policía Municipal, se obtuvo la orden de aprehensión, con la que ayer viernes policías ministeriales detuvieron a Andrés David H. H.

La imputación bajo la causa penal 4434/2025, establece que la mencionada persona agredió sexualmente a un adolescente 16 años de edad, en un albergue ubicado en la colonia Vida Digna, de esta ciudad de Chihuahua, en donde es el encargado.

El adolescente aprovechó un descuido del encargado y logró escapar para dar aviso a las autoridades.

En seguimiento a la denuncia, esta representación social solicitó una orden de cateo, que fue concedida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal, y pudo ser llevado a cabo el 31 de octubre de 2025, para obtener indicios que robustecieran la investigación ministerial.

En la audiencia inicial, celebrada este sábado, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y programó que el próximo miércoles 6 de mayo, a las 10:30, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de esta Fiscalía, es como se logra dar con los posibles responsables de los delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).