Formulan imputación a detenido por homicidio imprudencial

• En octubre de 2024 chocó contra un motociclista, quien perdió la vida por las lesiones

• Fue capturado en el Libramiento Oriente, en la ciudad de Chihuahua

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Meoqui, adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Luis Fernando D. J., por el delito de homicidio imprudencial agravado.

La detención del imputado, a cargo de oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, fue el pasado 16 de mayo, en la caseta de peaje norte del Libramiento Oriente, en el municipio de Chihuahua.

En la audiencia inicial, se le hizo de su conocimiento que se le atribuye la muerte de un masculino, en hechos ocurridos el 12 de octubre de 2024, en el kilómetro 159 + 100, de la autopista Delicias-Jiménez, dentro de la demarcación del municipio de Meoqui.

De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día, el imputado conducía una pick up de la marca GMC, línea 1500, de color blanco y sin matrícula de circulación, cuando chocó en el citado lugar, la motocicleta que conducía la víctima, misma que falleció a consecuencia de las lesiones.

Esta representación social inició las indagatorias correspondientes, lo cual permitió solicitar u obtener una orden de aprehensión con la que fue capturado Luis Fernando D. J., y puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 836/2024, autoridad que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La audiencia de vinculación o no a proceso, fue programada para este próximo viernes 22 de mayo, a las 10:00 horas.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).