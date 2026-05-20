El panel “La tecnología con alma creativa”, presentado por Ogilvy, dejó claro que el futuro de la industria publicitaria no depende únicamente de la tecnología.

En medio de la conversación global sobre inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales, el panel “CNDM 2026: La tecnología con alma creativa”, presentado por Ogilvy, dejó claro que el futuro de la industria publicitaria no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad humana para crear ideas que conecten emocionalmente con las personas.

Durante la charla participaron Veronica Hernandez, Ceo de Ogilvy, y Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy, quienes profundizaron sobre cómo la creatividad humana sigue siendo el diferenciador más importante en una industria cada vez más automatizada.

Desde el inicio, Veronica Hernandez, Ceo de Ogilvy, reconoció que actualmente existe incertidumbre dentro del sector creativo por el avance acelerado de la inteligencia artificial. Sin embargo, aseguró que lejos de representar el fin de la creatividad, la tecnología abre nuevas oportunidades para quienes sepan utilizarla con sensibilidad humana.

“Hoy por hoy en la industria se habla muchísimo de inteligencia artificial y de todo lo que nos ha traído la tecnología, pero queremos dejar esa semillita de por qué estamos en esta industria y por qué el tema humano sigue siendo importantísimo para todo lo que hacemos tanto en advertising como en marketing”, expresó.

La directiva destacó que la creatividad humana importa más que nunca porque la tecnología puede optimizar procesos y facilitar tareas, pero no puede reemplazar la intuición, la sensibilidad ni la capacidad emocional que tiene una persona para entender a la sociedad.

Además, recordó que Ogilvy se mantiene como una de las agencias más reconocidas del mundo y señaló que en México ha sido considerada la agencia más creativa durante 12 años consecutivos, de acuerdo con estudios de Scope.

La inteligencia artificial iguala la ejecución, pero la humanidad diferencia la sensibilidad

Por su parte, Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy, explicó que actualmente las marcas enfrentan una enorme contradicción: nunca habían existido tantas herramientas, plataformas y datos disponibles, pero tampoco había sido tan difícil tomar decisiones relevantes.

“Tenemos muchísimas respuestas, muchísima información y muchísimos datos, pero es complicado saber qué hacer con ellos”, comentó.

El directivo ejemplificó esta situación con algo tan cotidiano como buscar recetas en TikTok, donde decenas de videos ofrecen distintas versiones de un mismo tema, generando saturación e indecisión. Según explicó, esto mismo ocurre con las marcas, que hoy cuentan con enormes cantidades de información sobre sus consumidores, pero muchas veces no logran traducir esos datos en conexiones emocionales reales.

Fue ahí donde Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy, lanzó una de las frases más relevantes del panel:

“La inteligencia artificial nos vino a igualar en ejecución, pero la humanidad nos diferencia en sensibilidad”.

De acuerdo con el creativo, la inteligencia artificial puede automatizar tareas, generar contenido e incluso optimizar procesos de comunicación, pero carece de elementos esenciales para construir ideas memorables: intuición, humor, nostalgia, experiencias personales y contexto cultural.

“La tecnología no tiene infancia, no tiene cicatrices, no hace calle”, afirmó.

También advirtió que muchas marcas están cayendo en una comunicación homogénea debido al uso de las mismas herramientas digitales, los mismos datos y los mismos softwares, provocando que la publicidad comience a verse igual en redes sociales.

“Las marcas que mejor combinan los fierros tecnológicos con la creatividad humana son las que logran conectar emocionalmente con las personas”, aseguró.

Creatividad que incomoda, desafía y genera conversación

Uno de los temas más importantes del panel fue la capacidad que tiene la creatividad humana para romper paradigmas, algo que —según los ponentes— la inteligencia artificial no puede hacer por sí sola.

Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy, señaló que muchas de las grandes ideas creativas nacen precisamente de desafiar convenciones sociales y generar incomodidad, algo que las máquinas no están diseñadas para realizar.

“Hay ideas que ninguna inteligencia artificial se atrevería a hacer porque las máquinas carecen de atrevimiento”, comentó.

Para ejemplificarlo, los ejecutivos mostraron campañas desarrolladas por la red de Ogilvy que abordaban problemáticas sociales vinculadas al uso extremo de la tecnología, como los filtros de belleza en redes sociales y el impacto emocional que generan en adolescentes y jóvenes.

En uno de los casos expuestos, relacionado con la marca Dove, se presentó una campaña enfocada en combatir los efectos psicológicos de los filtros digitales y promover la belleza real.

Según Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy, este tipo de campañas demuestra que la tecnología no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta capaz de potenciar ideas humanas con impacto positivo.

“La tecnología debería ayudarnos a tocar emociones y conectar con las personas de manera positiva”, explicó.

Otro de los puntos destacados fue el concepto de democratización creativa. Los ponentes reconocieron que la inteligencia artificial está facilitando la producción de contenido y ofreciendo posibilidades infinitas para las marcas, pero insistieron en que el verdadero diferencial sigue siendo el criterio humano.

“No queremos que el craft desaparezca. La inteligencia artificial no mata el craft, lo democratiza”, señaló Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy.

Sin embargo, también enfatizó que estas herramientas necesitan reglas, supervisión y dirección estratégica para evitar contenidos vacíos o genéricos.

El nuevo perfil creativo: pensamiento crítico, curiosidad y sensibilidad cultural

En la recta final del panel, Veronica Hernandez, Ceo de Ogilvy, habló sobre la evolución que enfrentan los creativos dentro de la industria publicitaria.

La ejecutiva aseguró que el nuevo entorno tecnológico obliga a desarrollar habilidades distintas y mucho más humanas, entre ellas el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual, las relaciones humanas y una visión más generalista.

“Hoy el creativo genera sistemas de ideas que pueden vivir en múltiples canales y múltiples audiencias”, explicó.

Además, resaltó que aunque muchas campañas exitosas actualmente son impulsadas por data e inteligencia artificial, todavía existe algo que las máquinas no pueden replicar: el gusto, el arte y la sensibilidad humana.

“Si no hay gusto y arte, tampoco hay grandes ideas”, afirmó.

Los ponentes coincidieron en que las herramientas tecnológicas seguirán evolucionando y transformando la manera en que trabajan las agencias y las marcas. Sin embargo, dejaron claro que las ideas capaces de trascender culturalmente continuarán naciendo de experiencias humanas reales, de la observación social y de la capacidad de entender emociones.

“La IA genera respuestas; las personas generamos preguntas”, concluyó Alfonso Alcocer, Managing Director de Ogilvy.

Con esta reflexión, el panel dejó una idea clara para los asistentes del CNDM 2026: el futuro de la publicidad no será únicamente tecnológico, sino profundamente humano.