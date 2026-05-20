Prefiero enfocarme en jugar, dice Jorge Sánchez ante los abucheos contra el Tricolor

Ciudad de México. El Tricolor tendrá un Mundial en casa y enfrenta una de sus mayores crisis de distanciamiento con la afición, la cual ha lanzado abucheos en repetidas ocasiones. Frente a este panorama y de cara al partido amistoso contra Ghana, Jorge Sánchez reconoció que si bien los seguidores tienen derecho de exigir un buen espectáculo pues han pagado para entrar al estadio, él prefiere responder con calidad en la cancha.

“Cada quien tiene su punto de vista diferente y el nuestro es el de jugar realmente. La afición, la gente paga el boleto, y tiene el derecho de gritarnos, de abuchearnos, o de apoyarnos. Depende de cada persona y de su mentalidad”, apuntó.

“A nosotros lo que nos toca, si nos están abucheando, es darle vuelta. A mí me ha pasado en su momento que me han abucheado y trato de no escuchar, o tratar de revertir las cosas, tratar de ver qué hacer para no enfocarme tanto en el abucheo y enfocarme solamente en jugar y creo que es lo más importante”, agregó.

El tercer Mundial que México recibirá en su historia tiene un ambiente peculiar: una ruptura entre los seguidores y la propia selección, la cual enfrentó un fracaso en Qatar 2022 y perdió terreno ante Estados Unidos como líder en la Concacaf.

Si en las ediciones mundialistas de 1970 y 1986 la afición tricolor mostraba un mayor entusiasmo por vivir una Copa del Mundo en casa y se emocionó con el gol de media tijera de Manuel Negrete, ahora el ambiente es más hostil.

Los abucheos han sido una constante en los partidos que disputa la selección nacional en México. Tan sólo en la reinauguración del estadio Azteca, los seguidores no perdonaron el empate 1-1 con Portugal y también expresaron su molestia. Ese escenario es un temor que persigue al Tricolor cuando tiene en puerta el Mundial 2026, donde incluso el duelo inaugural será contra Sudáfrica en el estadio Azteca, recién nombrado Banorte.

No obstante, Jorge Sánchez ha optado también por lanzar un mensaje para que la afición se contagie del ambiente mundialista y respalde a la selección durante el torneo mundialista, donde aseguran podrán ofrecer una mejor versión que en las ediciones recientes.

“Espero que la gente, cuando empiece el Mundial, esté de nuestro lado, que en todo momento nos apoyen, porque al fin y al cabo, somos mexicanos y queremos que nos vaya bien en todos los aspectos. Venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho carácter de mostrar (un buen nivel) en la cancha y espero que sea un buen Mundial porque sé perfectamente que la afición se lo merece”, sostuvo.

Europa y las aspiraciones de crecer

Sánchez, lateral del PAOK Salónica de Grecia, también respondió a las críticas con las que muchas veces deben lidiar los jugadores tricolores cuando deciden emigrar a Europa y muchas veces no firmar con clubes de las llamadas ligas de élite.

“A veces somos muy criticados cuando vamos a Europa, pero realmente no saben lo que vive tanto el jugador como tu familia, tus hijos, yo no, en lo personal, en esa parte. Así que, bueno, en esta parte dejo un poco de lado el tema de Europa y estoy muy tranquilo con lo de la selección”, indicó.

Cuando vivía un buen momento en las filas de Cruz Azul, Jorge Sánchez tomó una decisión arriesgada al firmar en febrero de este año con el PAOK Salónica. Sólo faltaban seis meses y el lateral había optado por cambiar no sólo de club, también de país donde debería enfrentar un proceso de adaptación, lo que podría poner en duda su lugar en el Tricolor.

Por ahora, Sánchez, quien antes tuvo un paso efímero por el Ajax y el Porto, está en la prelista de 55 jugadores que podrían llegar al torneo mundialista.

“Siempre ayuda estar en Europa, hay competencias importantes, Europa League, con jugadores con capacidad. Me tocó regresar en la Liga MX, es completamente distinta, con mucho nivel, jerarquía. Ahora vengo contento, con ganas de trascender, a hacer lo que nos toca, disfrutar que es lo importante, cuando disfrutas, las cosas pasan mejor”.