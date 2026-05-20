‘Villano’ hasta la muerte: el príncipe William celebra en grande el campeonato del Aston Villa en la Europa League

El príncipe William atestigua el triunfo 3 a 0 del Aston Villa sobre el Friburgo y celebra como nunca el campeonato de la Europa League del equipo de sus amores.

No fue la Copa de Europa como en 1982, pero el Aston Villa volvió a levantar un trofeo continental al vencer en la final de la Europa League al Friburgo con marcador de 3 a 0, este miércoles en Estambul.

Como testigo de honor estuvo en las gradas el príncipe William, quien es fan declarado del equipo de futbol y vivió cada minuto del encuentro con la misma pasión de cualquier otro “villano” aficionado.

‘Villano’ hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Stu Forster/Getty Images)

Los ‘Villanos’ del Aston Villa se coronan en la Europa League con el príncipe William como testigo

El triunfo del Aston Villa se trata de la quinta corona en el segundo torneo en importancia organizado por la UEFA para el DT español de los “Villanos”, Unai Emery, quien consolidó un poco más su relación de amor con la Europa League, ya que la ha ganado con tres equipos diferentes, tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, antes del presente triunfo.

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Emery, llegado al Aston Villa en octubre de 2022, es el gran artífice del éxito de un equipo que cuando el técnico vasco de 54 años se sentó por primera vez en su banco peleaba por escapar de la zona baja de la tabla en la tabla.

‘Villano’ hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Dan Mullan/Getty Images)

Esta semana, el director técnico aseguro que no se sentía como el “rey” de la Europa League, pero la “coronación” de su equipo recibió el sello real de aprobación del príncipe William, sin duda el aficionado más célebre del club, y quien celebró la victoria junto a unos 20,000 seguidores que enloquecieron junto con el hijo mayor del rey Carlos III en el estadio del Besiktas en Estambul.

El equipo de los amores de William volverá en 2027 a disputar la Champions League, torneo al que clasificó vía la Premier League, además de que en agosto disputarán la Supercopa de Europa, por lo que el calendario de partidos del príncipe de Gales estará lleno de emociones en los próximos meses.

‘Villano’ hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Dan Mullan/Getty Images)

El mensaje del príncipe William tras el triunfo de su equipo, el Aston Villa, en la Europa League

Pocos minutos después de que el Aston Villa se coronara campeón de la Europa League, el príncipe William le envió a los integrantes del equipo una felicitación a través de las Historias de su cuenta de Instagram.

‘Villano’ hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Alexandre Martins/DPPI/Shutterst/Alexandre Martins/DPPI/Shutterst)

“¡Noche increíble! ¡Muchísimas felicidades a todos los jugadores, al equipo, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte del club!”, se lee en un mensaje firmado con la W del príncipe de Gales.

“¡44 años desde la última vez que ganamos un título europeo!”, recordó William, quien tuvo una dedicatoria especial para uno de los jugadores que salió por lesión. “Un saludo especial a Boubacar Kamara, quien, a pesar de estar lesionado, es una pieza fundamental de nuestro equipo y ayudó a sentar las bases de este éxito”, escribió.

‘Villano’ hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

“¡UTV!”, añadió el príncipe William, lo que significa “Up The Villa”, y que es un “grito de guerra” del club. Y, por si alguien tenía duda de cuánto quiere al equipo de futbol, terminó su mensaje con las iniciales “VTID”, que significan “Villain till I die”, con lo que se declara a sí mismo “Villano hasta la muerte”.