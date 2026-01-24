Formulan imputación a detenido por el homicidio de un joven en Saucillo

El imputado y otra persona se llevaron de Delicias a la víctima, y presuntamente la mataron a golpes.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Saucillo, formuló imputación en contra de Jesús Arturo M.V., alias “El Flaco” y/o “El Güero”, por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de una víctima masculina.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 17 de marzo del 2024, el imputado y otra persona todavía no identificada, acudieron a una plaza comercial ubicada en la colonia Laderas del Norte, en la ciudad de Delicias, donde se encontraron con la víctima, a quien subieron a la fuerza a un vehículo y lo trasladaron a al municipio de Saucillo.

En este último municipio, al parecer se dirigieron hasta la calle San Marcos, entre las calles 7ª y 9ª, de la colonia Granjas El Paraíso, en donde golpearon a la víctima en la cabeza con un bat de beisbol, causándole la muerte.

Las investigaciones comenzaron con los datos de un vehículo señalado como involucrado, del cual se solicitó su aseguramiento, además de una orden de cateo para el domicilio del ahora imputado, vivienda en la que se pudo recabar posible evidencia, como lo es el bat utilizado y la vestimenta, ambos con restos hemáticos.

Con base en lo anterior, se solicitó una orden de aprehensión en 2025, con la que elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al imputado el 21 de enero de 2026, en Saltillo, Coahuila, en donde se encontraba sustraído de la justicia.

Fue trasladado a Saucillo, Chihuahua y ayer viernes presentado ante un Juez de Control conocedor de la causa penal 113/2025, en la audiencia inicial en la cual se le formuló imputación y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional programó para el martes 27, a las 12:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica del imputado

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).