Formulan imputación a detenido por dos robos

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Carlos Adán B. V., por dos robos cometidos en Ciudad Juárez.

Durante las audiencias iniciales de las causas penales 2474/2026 y 2493/2026, esta representación social hizo del conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen, siendo los siguientes:

El ocurrido el 03 de mayo del 2026, en un domicilio de la calle Circuito Bosque de Aragón del fraccionamiento Vistas de la Aurora, en donde, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, sustrajo de manera ilícita herramienta y material para construcción.

El segundo caso de robo se registró el pasado sábado 13 de junio en una vivienda de la calle Inés de Arredondo del fraccionamiento Valencia etapa III, en donde presuntamente se apoderó de un telescopio y de equipo remodelación.

Derivado de las investigaciones ministeriales, se obtuvo la orden de cateo cumplimentada el pasado martes 16 de junio por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos en Criminalística de Campo y personal de la Guardia Nacional, en búsqueda de los objetos robados.

También se consiguió una orden de aprehensión que se le cumplimentó a Carlos Adán B. V., el pasado lunes 15 de junio, en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía de Distrito Norte.

Los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, resolverán la situación jurídica del imputado mañana viernes 19 de junio, en tanto permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).