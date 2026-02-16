Formulan imputación a detenido por doble homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Martín C. M., por el delito de homicidio calificado, cometido a dos masculinos el 26 de noviembre del 2025, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, hizo del conocimiento que se le atribuye participación en la privación de la vida de las víctimas, Gustavo G. R., y Gerardo L. L., cometida en el interior de un domicilio de la colonia Fundadores.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado, junto con diversa persona, arribó al inmueble y dispararon con armas de fuego contra las víctimas.

Hechos por los que el pasado jueves 12 de febrero, policías investigadores notificaron una orden de aprehensión a Martin C. M., en el Cereso estatal número tres, en donde se encuentra interno por diversa causa penal.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para mañana martes 17 de febrero, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).