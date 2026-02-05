Formula MP imputación por homicidio calificado a presunto cómplice de “La Rata”

• El Juez de Control que conoció su causa, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló este jueves 5 de febrero de 2026, imputación por el delito de homicidio calificado, en contra de Jesús Daniel D. A., alias “El Chapa”.

Durante la audiencia inicial para la causa penal 71/2026, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos impuso la media cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el martes 10 de febrero, a las 13:00 horas la audiencia de vinculación o no a proceso,

Jesús Daniel D.A. fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la referida Unidad Especializada, con orden de aprehensión que le cumplimentaron ayer miércoles, en el cruce de las calles Punta Las Varas y Punta La Viña, de la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

La causa penal que se sigue en su contra, es por su probable responsabilidad como cómplice del prófugo de la justicia, Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, en el delito de homicidio, cometido el 22 de diciembre de 2025, en la colonia Punta Oriente.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).