Celebra Marco Bonilla con asociaciones civiles el trabajo que realizan por las familias de Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, sostuvieron un encuentro con más de 65 asociaciones civiles para reconocer y celebrar la labor que realizan en favor de las familias de Chihuahua Capital.

Durante la reunión, el Alcalde destacó que el trabajo en equipo entre gobierno y sociedad civil es clave para generar mejores oportunidades y mejorar la vida de las familias, reiterando que contar con un gobierno cercano y con asociaciones comprometidas permite construir una ciudad más humana, solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos.

Además, Marco Bonilla los invitó a seguir con ese trabajo conjunto para que Chihuahua avance, a no rendirse y mirar de frente los retos que vengan en camino por una ciudad que siga viendo por sus familias.

La presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, reconoció a las asociaciones civiles por esa colaboración ya que es gracias a ese trabajo que se puede llegar lejos en brindar una mejor vida, dignidad y cuidar a las familias de Chihuahua.

Como parte del evento, se entregaron reconocimientos a organizaciones que han destacado por su impacto social en cuatro categorías:

Crecimiento y Desarrollo Familiar

Excelencia en la Educación

Compromiso por la Salud

Desarrollo Comunitario

Estos reconocimientos buscan visibilizar el compromiso y la entrega de las asociaciones civiles que, día con día, trabajan para atender distintas causas sociales y fortalecer el tejido social de Chihuahua Capital.

Entre las asociaciones asistentes se encontraron Quinta Amigo, Promesa Educativa, 123 por Todos, Mujer con Valor, Fundación Caudillos, AMANC, AKAM SURA, Centro de Estudios para Invidentes, Centro de Reciclado y Distribución de Lentes y más.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal y el DIF Municipal refrendan su compromiso de seguir fortaleciendo la colaboración con la sociedad civil organizada, reconociendo que el desarrollo de las familias se construye con el esfuerzo conjunto de ciudadanos, organizaciones e instituciones.