Chihuahua merece seguir adelante y conservar lo que hemos logrado juntos: Manque Granados

Manque Granados, diputada federal, afirmó que Chihuahua merece seguir adelante y conservar lo que hemos logrado juntos sociedad, gobierno y sector productivo.

Lo anterior durante la entrega del certificado internacional ISO 14001 en Sistema de Gestión Ambiental, otorgado al Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET) y el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (CENALTEC), instituciones descentralizadas del Gobierno del Estado de Chihuahua orientadas a la formación de talento.

“Es innegable que gracias al trabajo que se hace en equipo, Chihuahua sigue siendo un destino importantísimo para la inversión extranjera. Siéntanse muy orgullosos porque en Chihuahua sabemos hacer las cosas bien”, puntualizó.

La legisladora federal también describió que esta certificación “va más allá del cumplimiento de una norma, va más allá de revisar, va más allá del trabajo del día a día; se trata de querer ser mejores: en lo individual, en nuestras empresas, y en nuestras instituciones”.

Con este logro, INADET/CENALTEC se convierte en la primera institución de su tipo en obtenerlo, refrendando su compromiso con la eficiencia y la protección al medio ambiente.

Finalmente, Manque señaló que este tipo de iniciativas hacen a Chihuahua cada vez más competitiva y permiten que siga siendo punta de lanza en materia económica.