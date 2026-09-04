Formula imputación FDZC a detenido por homicidio y lesiones

• El próximo lunes 7 de septiembre se resolverá su situación jurídica

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Sergio Alberto V. P., por los delitos de homicidio y lesiones, en hechos registrados el pasado domingo 30 de agosto, en el Fraccionamiento Sol de Arneb de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado, en compañía de otras personas, acudió al domicilio en donde agredió a golpes y con un arma blanca a las dos víctimas del sexo masculino, causando la muerte de una y lesiones a otra.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que le cumplimentaron una orden de aprehensión el pasado miércoles 2 de septiembre, en la colonia Santo Niño.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2474/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo lunes 07 de septiembre la audiencia de vinculación o no a proceso.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).