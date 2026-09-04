Detiene AEI a masculino acusado de ejercer violencia familiar

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a un masculino de nombre Eliud Sinue C. A., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, cometido a una víctima, en la ciudad de Chihuahua.

La detención de la citada persona de 33 años de edad, fue en la colonia Lomas Universidad de la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición de la Juez Penal en el Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos, que giró el mandamiento judicial cumplimentado.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, hará de conocimiento al detenido, que se le atribuyen actos abusivos de poder, tendientes a dominar, controlar y agredir a una mujer.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)