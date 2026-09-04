Será Chihuahua sede del Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026

– _Se efectuará el 29 y 30 de septiembre en Expo Chihuahua, con la presencia de líderes de las industrias automotriz y aeroespacial_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y la estrategia Invest in Chihuahua participará en el Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026, que reunirá en la capital a líderes de las industrias automotriz y aeroespacial.

El evento se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre en Expo Chihuahua, donde se reunirán empresas, fabricantes, proveedores, ejecutivos y especialistas de ambos sectores.

La edición de este año contempla la participación de más de 150 empresas expositoras, más de 1,000 ejecutivos de la industria aeroespacial y más de 25 ponentes. Además habrá más de 2 mil reuniones B2B agendadas con anticipación.

El Summit fortalecerá las cadenas de suministro, identificará nuevas oportunidades de negocio y propiciará alianzas estratégicas, en sectores que son fundamentales para la competitividad y el crecimiento de Chihuahua.

Lo anterior, en un contexto marcado por la expansión del nearshoring y la llegada de nuevas inversiones a México.

Durante el encuentro, Invest in Chihuahua contará con presencia en los stands A, B y C, desde donde promoverá las capacidades del estado y sus ventajas competitivas como destino estratégico para proyectos de inversión, expansión y proveeduría en las industrias automotriz y aeroespacial.