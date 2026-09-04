Bonilla de los mejores alcaldes, suplente deberá mantener el ritmo de trabajo: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que Marco Antonio Bonilla Mendoza es sin duda de los alcaldes que mejor legado dejarán para la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, consideró que Marco Bonilla deja la vara alta para quien lo supla en la presidencia municipal por lo que, su suplente deberá mantener el ritmo de trabajo.

El secretario acudió este viernes a la sesión de Cabildo en la que Marcó Bonilla hizo entrega de su Quinto Informe de Resultados y al término del evento destacó la gran cantidad de obra pública para la capital.

Además, dijo que la ciudad ha avanzado en materia de competitividad y se posiciona como el municipio con más generación de empleos en la entidad.

Agregó también que la ciudad de Chihuahua encuentra 15 puntos por arriba de la media nacional en materia de seguridad y los gobiernos emanados de Acción Nacional sin duda saben hacer bien su trabajo.