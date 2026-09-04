Detiene AEI a prófugo de la justicia por violación de una menor de edad en Temósachic

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el destacamento de Las Estrellas, detuvieron a Moisés T. C., de 26 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación agravada.

La detención del prófugo de la justicia se llevó a cabo la tarde de ayer jueves 03 de septiembre, en la localidad de Yepachi, municipio de Temósachic.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, la noche del 14 de agosto de 2026, Moisés T. C., agredió física y sexualmente a la víctima, menor de edad, en el citado poblado, hechos por los que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).