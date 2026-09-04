Los de Morena, cuando no pueden ganar un debate, amenazan con callar; “son los narcos del bienestar”: Döring

Ante el amague que realizó la diputada local morenista, Leticia Ortega, de interponer “denuncias por daño moral” en contra de panistas por calificar a Morena de “narcopartido”, el vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, argumentó que cuando los morenistas no pueden ganar un debate, amenazan con callar, además de recalcar que “son los narcos del bienestar”.

“Una cosa, no hay mejor confesión de la mediocridad de un legislador que amenazar con callar o por daño moral. Cuando alguien no te puede ganar un debate, lo que intenta es callarte. Si tuvieran argumentos para defenderse, no estarían amenazando por el daño moral”, argumentó Döring.

El legislador federal panista agregó que “en segundo lugar, no tiene interés jurídico. Si se le hace la imputación al partido y ella no es la dirigente del partido, ella no tiene ni siquiera interés jurídico para interponer la denuncia. Y por último, no sorprende la censura. Anda sacando el dato protegido que lleva dentro. Nunca se había humillado a un ciudadano en la historia de México como lo hizo la Cuarta Transformación con dato protegido. Nunca un infeliz como Gerardo Fernández Noroña había humillado a un ciudadano en el canal del Congreso obligándolo, con el sicario de la Fiscalía al lado, intimidándolo”.

“Así es Morena, cuando no te puede ganar un debate. Así es Morena, intenta callar”, finalizó Federico Döring.