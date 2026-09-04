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Detiene AEI a tres presuntos agresores de mujeres en Parral y Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante órdenes de aprehensión a tres masculinos de nombres Marcos Aldair N.M., Eber Daniel C. y Juan Carlos P.P., por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Marcos Aldair N. M., ejerció violencia verbal, física y psicológica en contra de su abuela, mientras que Eber Daniel C. y Juan Carlos P. P., cometieron actos de abuso de poder en contra de sus respectivas parejas sentimentales, en hechos registrados en los años 2024, 2025 y 2026, en los municipios de Hidalgo del Parral y Guachochi.

Los detenidos quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para llevarlos a las audiencias en donde esta representación formulará imputación en su contra.

El trabajo de los investigadores ministeriales permitió recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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