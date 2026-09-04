5to Informe: DSPM perfila una Policía con más equipo y deja abierta la puerta a nuevos retos

A meses de concluir su responsabilidad al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el comisario Julio César Salas González aseguró que trabaja para entregar una corporación fortalecida y con mejores herramientas, mientras reconoció que mantiene aspiraciones profesionales para continuar dentro del ámbito de la seguridad.

Balance positivo en seguridad

Salas González señaló que al presentar al alcalde Marco Bonilla el balance de su gestión, le expresó su agradecimiento por la oportunidad de encabezar la corporación y convertirse en el primer comisario surgido de las filas de la Policía Municipal.

Dijo que durante su gestión concentró esfuerzos en el combate a los robos, pero también decidió involucrarse de manera directa en la atención de homicidios y delitos relacionados con el narcotráfico, aun cuando se trata de fenómenos que competen a distintas instancias de seguridad.

El comisario afirmó que las estadísticas comparativas entre este año y el anterior muestran resultados favorables.

“Todos aparecen en verde, afortunadamente”, sostuvo.

Reconoce trabajo de toda la corporación

El jefe policial rechazó que los resultados sean producto únicamente de su trabajo y reconoció la participación de los elementos de la Policía Municipal y Bomberos.

Entre los avances de la administración mencionó los incrementos salariales, ascensos, uniformes y mejores condiciones para los integrantes de la corporación.

También destacó un cambio en la relación entre los mandos y los agentes, al señalar que actualmente existe mayor apertura para escuchar críticas y opiniones de los propios policías.

Preparan nuevo paquete de equipamiento

De cara al próximo periodo, Salas González explicó que ya se analizan proyectos que podrían incorporarse al presupuesto, entre ellos la adquisición de armas no letales y dispositivos tipo taser.

Explicó que contar con este tipo de herramientas permitiría a los agentes tener mayores alternativas para controlar situaciones de riesgo sin recurrir directamente a armas de fuego.

El proyecto contempla además fortalecer la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua y analizar un incremento en el número de policías y bomberos.

“No se va a quedar Chihuahua sin patrullas”

Sobre las unidades que serán entregadas a la siguiente administración, el comisario aclaró que todavía se encuentra en evaluación el número definitivo.

Indicó que actualmente existen aproximadamente 200 patrullas nuevas, además de 154 unidades que ya formaban parte de la corporación.

Explicó que algunas unidades permanecen en los patios de la Dirección de Seguridad Pública mientras se define su destino, pues se espera concretar una donación de vehículos.

Aunque inicialmente se habló de alrededor de 50 patrullas, Salas González estimó que podrían ser cerca de 70 las que finalmente se determinen para la siguiente administración.

“No se va a quedar Chihuahua sin patrullas”, enfatizó.

Bonilla pide entregar una corporación “llave en mano”

Salas González reveló que el alcalde Marco Bonilla le pidió que la Dirección de Seguridad Pública sea entregada en las mejores condiciones posibles al próximo comisario.

El objetivo, explicó, es que el nuevo titular no tenga que comenzar su gestión resolviendo problemas de falta de unidades, personal o equipamiento.

“Me dice: tienes que dejarle llave en mano para que él solamente camine y haga sus proyectos”, relató.

¿Una Secretaría en el futuro?

Cuestionado sobre la posibilidad de ocupar una Secretaría de Seguridad en el futuro, Salas González reconoció que sí tiene aspiraciones.

Sin embargo, aclaró que por ahora su prioridad es concluir la administración municipal y mantener los resultados obtenidos en Chihuahua.

“Quién no tiene aspiraciones en la vida”, expresó.

El comisario señaló que una eventual propuesta dependería de los resultados y del trabajo realizado junto con su equipo.

“Si alguien me hiciera una oferta de trabajo, yo creo que con los resultados y las estrategias que se han implementado, claro que aceptaría”, afirmó.

Por ahora, insistió, su principal encomienda es cerrar la administración y dejar las condiciones necesarias para que quien tome las riendas de la Policía Municipal pueda continuar con el trabajo y desarrollar sus propios proyectos..

Balance positivo en seguridad

Salas González señaló que al presentar al alcalde Marco Bonilla el balance de su gestión, le expresó su agradecimiento por la oportunidad de encabezar la corporación y convertirse en el primer comisario surgido de las filas de la Policía Municipal.

Dijo que durante su gestión concentró esfuerzos en el combate a los robos, pero también decidió involucrarse de manera directa en la atención de homicidios y delitos relacionados con el narcotráfico, aun cuando se trata de fenómenos que competen a distintas instancias de seguridad.

El comisario afirmó que las estadísticas comparativas entre este año y el anterior muestran resultados favorables.

“Todos aparecen en verde, afortunadamente”, sostuvo.

Reconoce trabajo de toda la corporación

El jefe policial rechazó que los resultados sean producto únicamente de su trabajo y reconoció la participación de los elementos de la Policía Municipal y Bomberos.

Entre los avances de la administración mencionó los incrementos salariales, ascensos, uniformes y mejores condiciones para los integrantes de la corporación.

También destacó un cambio en la relación entre los mandos y los agentes, al señalar que actualmente existe mayor apertura para escuchar críticas y opiniones de los propios policías.

Preparan nuevo paquete de equipamiento

De cara al próximo periodo, Salas González explicó que ya se analizan proyectos que podrían incorporarse al presupuesto, entre ellos la adquisición de armas no letales y dispositivos tipo taser.

Explicó que contar con este tipo de herramientas permitiría a los agentes tener mayores alternativas para controlar situaciones de riesgo sin recurrir directamente a armas de fuego.

El proyecto contempla además fortalecer la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua y analizar un incremento en el número de policías y bomberos.

“No se va a quedar Chihuahua sin patrullas”

Sobre las unidades que serán entregadas a la siguiente administración, el comisario aclaró que todavía se encuentra en evaluación el número definitivo.

Indicó que actualmente existen aproximadamente 200 patrullas nuevas, además de 154 unidades que ya formaban parte de la corporación.

Explicó que algunas unidades permanecen en los patios de la Dirección de Seguridad Pública mientras se define su destino, pues se espera concretar una donación de vehículos.

Aunque inicialmente se habló de alrededor de 50 patrullas, Salas González estimó que podrían ser cerca de 70 las que finalmente se determinen para la siguiente administración.

“No se va a quedar Chihuahua sin patrullas”, enfatizó.

Bonilla pide entregar una corporación “llave en mano”

Salas González reveló que el alcalde Marco Bonilla le pidió que la Dirección de Seguridad Pública sea entregada en las mejores condiciones posibles al próximo comisario.

El objetivo, explicó, es que el nuevo titular no tenga que comenzar su gestión resolviendo problemas de falta de unidades, personal o equipamiento.

“Me dice: tienes que dejarle llave en mano para que él solamente camine y haga sus proyectos”, relató.

¿Una Secretaría en el futuro?

Cuestionado sobre la posibilidad de ocupar una Secretaría de Seguridad en el futuro, Salas González reconoció que sí tiene aspiraciones.

Sin embargo, aclaró que por ahora su prioridad es concluir la administración municipal y mantener los resultados obtenidos en Chihuahua.

“Quién no tiene aspiraciones en la vida”, expresó.

El comisario señaló que una eventual propuesta dependería de los resultados y del trabajo realizado junto con su equipo.

“Si alguien me hiciera una oferta de trabajo, yo creo que con los resultados y las estrategias que se han implementado, claro que aceptaría”, afirmó.

Por ahora, insistió, su principal encomienda es cerrar la administración y dejar las condiciones necesarias para que quien tome las riendas de la Policía Municipal pueda continuar con el trabajo y desarrollar sus propios proyectos.