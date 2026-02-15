Fiscalía de Sinaloa identifica los 5 cuerpos en Navolato; eran familia de Ahome

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que los 5 cuerpos abandonados al interior de una camioneta sobre la autopista Benito Juárez, en Navolato,corresponden a la familia que fue secuestrada en Ahome.

Tras los análisis de genética realizados por los peritos, la Fiscalía de Sinaloa logró identificar que los cuerpos corresponden a la familia secuestrada en Ahome, de nombre:

Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años

Luis Ramón Flores Cevallos, de 38 años

Juan Antonio Soto Espain, de 29 años

José Ángel Soto Espain, de 17 años

Heriberto López Díaz, de 30 años

De acuerdo con autoridades, los 5 hombres, entre ellos un menor de edad, fueron secuestrados por sujetos armados la tarde del 7 de febrero 2026 tras regresar de un viaje del puerto de Mazatlán.

Dos de los cinco integrantes de la familia de Ahome presentaban signos de violencia

Dos días después de reportarse su desaparición, los cuerpos de los 5 hombres originarios de Ahome fueron localizados en las cercanías del poblado La Curva de la sindicatura de San Pedro, Navolato.

Los primeros reportes informaron que al menos dos de los cinco hombres presentaban signos de violencia; según la Fiscalía, la causa de muerte fue por disparos de arma de fuego.

Una sexta persona, identificada como Yuri, mujer que viajaba con ellos, sobrevivió luego de que el grupo armado la liberara, aunque presentaba signos de violencia en el cuerpo.

Por este caso, la Fiscalía de Sinaloa informó que mantendrá abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los asesinos de la familia de Ahome.