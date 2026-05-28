Firman convenio McDonald’s y Desarrollo económico; capacitarán a emprendedores gratis

Esta mañana el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco y Alejandra Ugalde directora de comunicaciones de McDonals dieron a conocer la “Alianza entre escuela de negocios competitivos y economía solidaria”.

Fortaleciendo la capacitación con McDonald’s con el fin de apoyar a los emprendedores con una evolución de la mando de la administración de Marcó Bonilla para los emprendedores y mipymes rompiendo las barreras del tiempo y espacio con cursos virtuales y presenciales para dar mejores condiciones

Se dio la firma del convenio de colaboración en la cual se apoyará a más de 40 módulos y espacios para desarrollar habilidades en un ambiente difícil.

“La persona es el cetro de las políticas públicas y el desarrollo de sus capacidades es parte del rumbo que dará a la ciudad y esto da una importancia en seguir trabajando en el desarrollo de oportunidades”, comentó Jordán.

Los cursos tendrán inteligencia emocional, inteligencia artificial, negocio, marketing digital para personas emprendedoras y y de manera gratuita, por lo cual los interesados pueden ingresar a la página oficial de municipio de la dirección de desarrollo económico en facebook.