Se manifiestan colectivos LGBT y grupos religiosos afuera del Congreso del Estado por dictamen de matrimonio igualitario

Colectivos LGBT y grupos religiosos se encuentran al exterior del Congreso del Estado manifestándose, debido a que hoy se votará en el Pleno el dictamen que reforma el Código Civil en materia de matrimonio igualitario.

Dicho dictamen que fue aprobado desde el viernes pasado en la Comisión de Igualdad Sustantiva, está enlistado como primer punto en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy.

Así que para evitar trifulcas como la ocurrida el martes en Ciudad Juárez, cuando se llevó a cabo a la sesión ordinaria en el Auditorio del Pueblito Mexicano, personal de seguridad del Congreso del Estado pidió el apoyo de los policías antimotines.