Detiene SSPE a sujeto medio kilo de cristal en colonia División del Norte

Como parte de los operativos permanentes de prevención y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de un sujeto identificado como Iván Alexis C. L., quien fue localizado en la vía pública consumiendo estupefacientes y en posesión de casi medio kilogramos de la droga, presuntamente “cristal”.

Los hechos se registraron la tarde del pasado miércoles en la colonia División del Norte, en Chihuahua capital, cuando agentes de la Policía del Estado realizaban recorridos de vigilancia táctica. Durante el despliegue, los oficiales detectaron al individuo al exterior de un domicilio mientras consumía sustancias ilícitas utilizando lo que parecía ser una pipa.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto adoptó una actitud evasiva, levantándose de inmediato de su lugar para arrojar un envoltorio de gran tamaño dentro de un contenedor de basura e intentar alejarse de manera pedestre. Sin embargo, la reacción de los elementos estatales permitió interceptarlo para proceder a una revisión preventiva.

Tras realizar la inspección correspondiente, los oficiales le aseguraron una pipa de vidrio, así como un envoltorio plástico individual que contenía una sustancia granulada con las características propias del “cristal”.

Asimismo, al inspeccionar el contenedor de basura donde previamente había intentado deshacerse de la evidencia, los elementos de la Policía del Estado localizaron un paquete plástico que contenía un total de 433 gramos de la misma sustancia ilícita.

Tanto el detenido como la presunta droga asegurada fueron asegurados para ser puestos a disposición del Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con las familias chihuahuenses de mantener un combate frontal al narcomenudeo. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE continúa reforzando la presencia policial en las colonias de la capital para retirar de las calles sustancias que dañan a la juventud y garantizar entornos seguros para la ciudadanía.