Negó Maru saber sobre agentes de EU en Chihuahua, acordaron que FGR esclarecerá hechos: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló que durante la reunión que sostuvo con María Eugenia Campos Galván, la gobernadora le comentó que no tenía conocimiento de la presencia de agentes estadunideneses en territorio chihuahuense.

En entrevista para Azucena Uresti, recordó que él se reunió con la mandataria por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, además de lo ocurrido en El Pinal, también se abordaron temas como el bridar más apoyo a la seguridad de Chihuahua,

García Harfuch señaló fue una reunión muy cordial en la que ambos coincidieron que los hechos se deben clarificar por la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, aclaró que el tema de El Pinal no tiene nada que ver con la gobernadora Maru Campos si no con un tema legal pues la Constitución establece qué se puede hacer y qué no.

Agregó que, según la Embajada de Estados Unidos en México le informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Roberto Velasco que los dos agentes que sobrevivieron ya no están en el país.

“No tiene nada que ver un laboratorio o no, nuestra ley es muy clara. Nosotros en estos 2 mil 400 laboratorios que hemos destruido no ha habido un solo agente de Estados Unidos en esto, ¿porqué? Porque va en contra de nuestra Constitución. No es en contra de la gobernadora, es de qué puede o no se puede hacer”.