Detiene a tres sujetos vinculados a homicidio en Juárez

Como resultado de las tareas de investigación e inteligencia policial orientadas a esclarecer hechos de alto impacto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de tres sujetos en dos hechos paralelos, así como el aseguramiento de dos vehículos presuntamente utilizados en un mismo homicidio doloso, además de la incautación de diversas dosis de estupefacientes.

Estas capturas fueron posibles gracias a la intervención estratégica del personal analista en la Torre Centinela, quienes mediante el uso avanzado de los sistemas de videovigilancia e inteligencia generaron la trazabilidad en tiempo real para coordinar los despliegues de la Policía del Estado en campo.

La primera intervención se registró la tarde del pasado miércoles 27 de mayo en el fraccionamiento Florencia, cuando elementos estatales realizaban un operativo derivado de las indagatorias en torno al homicidio ocurrido el pasado 20 de mayo, carpeta de investigación en la cual se tenía identificada la participación de un vehículo marca Nissan Altima de color blanco.

Gracias al soporte tecnológico del centro de mando de la Torre Centinela, se logró ubicar el automotor en circulación sobre la calle Monte Blanco. El seguimiento virtual permitió coordinar a las unidades operativas para interceptar la unidad y detener al conductor, identificado como Jesús D., de 27 años de edad, a quien se le aseguró un envoltorio plástico con una sustancia granulada similar a la droga conocida como “cristal”.

En un segundo hecho desarrollado durante la noche del mismo miércoles, los agentes de la SSPE ubicaron e interceptaron un automóvil Chevrolet Sonic en el fraccionamiento Cerradas San Pedro.

En el lugar se logró la detención de dos masculinos identificados como Carlos Daniel F. M. y Daniel R. F. Al realizarles la inspección correspondiente, los oficiales les aseguraron 25 envoltorios plásticos que contenían una sustancia con las características propias de la cocaína.

En ambos casos, los tres detenidos, los dos vehículos asegurados y las presuntas sustancias ilícitas fueron puestos de manera inmediata a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las carpetas de investigación correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas capturas simultáneas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de combatir la impunidad y resolver los delitos que vulneran la tranquilidad en la frontera. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE continúa maximizando las capacidades de la Estrategia Centinela para coordinar operativos de precisión que saquen de las calles a los generadores de violencia en Chihuahua.