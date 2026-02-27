Firma UACH convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara

Para fortalecer la cooperación académica.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) firmó un convenio general de colaboración con la Universidad de Guadalajara (UdeG), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, investigación y vinculación académica.

El acuerdo fue suscrito por el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos y por la rectora general de la UdeG, Karla Alejandrina Planter Pérez, quienes refrendaron el compromiso de fortalecer la cooperación interinstitucional entre ambas casas de estudio.

El convenio establece las bases para impulsar la participación de personal académico y alumnado en cursos, estancias y pasantías de capacitación, así como en proyectos de investigación, trabajo profesional, vinculación y extensión universitaria.

Asimismo, contempla la elaboración y coordinación conjunta de cursos, talleres, investigaciones y otros eventos académicos de interés mutuo, lo que permitirá fortalecer la calidad educativa y el intercambio de experiencias entre ambas comunidades universitarias.

Entre los alcances del acuerdo se incluye la asesoría técnica en áreas estratégicas, el intercambio de material bibliográfico, editorial, audiovisual y multimedia, además de facilitar el acceso a bancos de datos e información vinculada con proyectos desarrollados en colaboración.

También se prevé el desarrollo de programas dirigidos a docentes y estudiantes para realizar estudios y prácticas en los respectivos centros de enseñanza, investigación y extensión, así como la asesoría en proyectos académicos de maestría y doctorado.

Las autoridades universitarias destacaron que este convenio consolida la relación entre dos universidades públicas de gran relevancia nacional, comprometidas con la excelencia académica, la generación de conocimiento y el desarrollo regional.

Con esta alianza, la UACH reafirma su compromiso de fortalecer redes de cooperación a nivel nacional que impulsen la movilidad académica, la investigación conjunta y la formación integral de sus estudiantes.