Firma SSPE convenio con la UACJ para otorgar becas a adolescentes infractores del CERSAI en Ciudad Juárez

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el cual tiene como objetivo brindar apoyo académico mediante becas a jóvenes egresados del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) en Ciudad Juárez.

La sesión se llevó a cabo al mediodía de este viernes en las instalaciones de la Rectoría de la UACJ, donde previamente se sostuvo una reunión de trabajo con el rector de la institución, Daniel Alberto Constandse Cortez, para posteriormente realizar el acto protocolario de la firma del acuerdo.

Durante su intervención, el titular de la SSPE destacó la importancia de generar oportunidades reales para los adolescentes que concluyen su proceso en el sistema de reinserción.

“Lo que buscamos es que ellos puedan tener un destino distinto, por lo que valoramos mucho esta apertura de la Universidad”, expresó.

Este convenio beneficiará a los adolescentes infractores que egresen del CERSAI y que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos haber concluido satisfactoriamente su sanción, lo que permitirá fortalecer su proceso de reinserción social. Asimismo, representa un parteaguas en la colaboración entre el sistema penitenciario y las instituciones de educación superior.

En la sesión participaron el general de División retirado Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario; Denisse Lozano, directora del CERSAI en Ciudad Juárez; Alejandro Balderrama, director de Reinserción; así como Omar Tinoco, director general Jurídico.

Estas acciones, orientadas a reforzar el tejido social a través de una reinserción positiva y efectiva, forman parte de la estrategia integral de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual busca generar ciudadanos con mayor preparación y erradicar la conducta delictiva mediante la educación, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.