Fin de semana frío por las mañanas, sigue cuidándote

Emiten recomendaciones para resguardar la salud por las bajas temperaturas en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante el fin de semana continuarán las bajas temperaturas en la capital por lo que exhortan a continuar con las precauciones adecuadas para evitar enfermedades respiratorias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 17, esperan una máxima de 21°C y mínima de 4°C, con cielo soleado; y finalmente, para el domingo 18, se pronostican máximas de 20°C y mínimas de 1°C, con cielo soleado de igual forma.

Recomendaciones por frío:

Abrígate bien, evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

Ingiere alimentos ricos en vitaminas C y D, y toma abundantes líquidos.

De ser posible, permanece en casa.

No expongas a niñas, niños o personas mayores al frío.

Resguarda a tus mascotas.

No dejes los calefactores encendidos durante la noche.

Ventila los espacios al utilizar calefactores, abriendo las ventanas al menos 10 centímetros.

Verifica las tuberías e instalaciones de gas para evitar fugas.

Protege las tuberías de agua y los tanques de gas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.

Asimismo, se recuerda que, ante cualquier emergencia, puedes comunicarte a la línea 9-1-1 o por medio de la aplicación Marca el Cambio.