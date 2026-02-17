Filtros de revisión por la DSPM en carretera Chihuahua-Aldama para garantizar seguridad de la capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 17 de febrero de 2026.- Con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad de Chihuahua y disponiendo de los recursos a su alcance, la Dirección de Seguridad Pública Municipal instaló la mañana de este martes un filtro de revisión en la carretera Chihuahua-Aldama para evitar el ingreso de personas armadas.

El filtro de seguridad estuvo instalado a la altura del kilómetro 16, justo donde cruza el libramiento Oriente con la citada vía y estuvo a cargo de agentes de grupos especiales como el Equipo de Proyectos Especiales, EPE, con el vehículo blindado Black Mamba, así como la Unidad de Operaciones Aéreas con el helicóptero Halcón, que hizo patrullajes desde el aire.

Adicionalmente, desde el Centro de Monitoreo y Operaciones de la comandancia Norte se realizó vigilancia adicional con cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, por parte de ciberoperadores y observadores como apoyo a los agentes del grupo de reacción.

La instalación del filtro de revisión aleatoria es una medida preventiva cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de la ciudad de Chihuahua, y estuvo funcionando en ambos sentidos de la citada vía de comunicación entre ambas ciudades.