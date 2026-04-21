FGR realiza nuevos peritajes en pirámide La Luna tras asesinato en Teotihuacan

Teotihuacán, Mex. Peritos y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron a la Zona Arqueológica de Teotihuacan a realizar “nuevos peritajes” y una inspección en la cima de la pirámide de La Luna tras el ataque registrado este lunes, cuando un hombre asesinó a una turista canadiense antes de suicidarse e hirió con el arma de fuego a siete personas más.

Al filo de las 13:00 horas, el personal de la FGR se apersonó en la puerta 3 de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que es el acceso más cercano a la pirámide de la Luna. Ahí mostró a los vigilantes de la policía auxiliar de la Ciudad de México, que controlan el acceso, un oficio de investigación.

“Venimos de la FGR con un mandamiento judicial a hacer otras periciales diversas porque esta carpeta la absolvió la dependencia”

“Venimos con equipo de periciales y agentes federales. Llevamos la carpeta nosotros investigación y son varias células que están repartidas para tener una mejor agilización y poder resolver esta situación y darle prioridad a los ciudadanos internacionales y todas las personas. Estamos haciendo varias diligencias para tener un mejor resultado”, informó Manuel Tadeo Camarena Porras, oficial investigador de la FGR.

Previamente, a las 11 de la mañana, había ingresado personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El personal de la fiscalía mexiquense primero hizo un recorrido por la parte baja de la pirámide y después subió a la primera y segunda plataforma.

Se trata de personal de la fiscalía de homicidios para realizar las periciales de balística y criminalistica.

En tanto, sobre el circuito arqueológico de la zona decenas de policías de la Guardia Nacional se apostaron e incrementaron la vigilancia.

Comúnmente antes de los hechos del tiroteo, se podía observar patrullajes esporádicos de la Guardia Nacional con unas cuatro unidades sobre el circuito, pero hoy la presencia es notoria.

En el hospital de Axapusco, donde se encuentran internados algunos lesionados, acudió Martha Yuridia Rodríguez titular de la comisión mixta de atención a Víctimas del gobierno federal y con un sicologo, para brindar apoyo a las víctimas.