FGR obtiene vinculación a proceso contra persona detenida con narcóticos

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, obtuvo de un juez federal, auto de vinculación a proceso en contra de Gerardo “N”, por su probable participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, metanfetamina y cocaína.

En atención a una denuncia anónima, recibida en la Fiscalía Federal de la entidad, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Gerardo “N”, en las inmediaciones del Km. 37 de la carretera vía corta Chihuahua a Parral, cuando circulaban a bordo de un vehículo.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron cinco kilos 664 gramos tres miligramos de marihuana, 701 gramos cinco miligramos de metanfetamina, los cuales estaban distribuidos en un compartimento oculto en el área de la palanca de freno de mano del auto y en otro compartimento oculto entre la cajuela y el asiento trasero del vehículo.

La droga asegurada y la persona detenida fueron puestas a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, la autoridad judicial dictó prisión preventiva y fijó dos meses para la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.