FGR no encuadró como trata el caso de La Luz del Mundo, denuncian

Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron un “carpetazo” que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no encuadrar como trata de personas las conductas investigadas dentro del caso abierto desde 2019 y decidieron impugnar la decisión.

De acuerdo con el posicionamiento de Sóchil Martin, Sharim Guzmán y el videomensaje de Ada Camarena, la determinación de no ejercicio de la acción penal por trata de personas y delincuencia organizada, se dio a partir de que el Ministerio Público federal consideró que los hechos denunciados no encuadran jurídicamente en el tipo penal.

Las víctimas sostienen que esta resolución no fue comunicada de manera pública en su totalidad por la autoridad, sino conocida a partir de la revisión del expediente, lo que motivó su impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.

Información tomada de Aristegui Noticias