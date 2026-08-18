FGR niega la existencia de una investigación por huachicol en contra de Andy López Beltrán

La Fiscalía General de la República (FGR) negó este lunes contar con testigos protegidos que hagan señalamientos en contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un breve mensaje en sus redes sociales, la fiscalía indicó que ante ello no se han abierto investigaciones en contra del morenista por el delito de “huachicol”.

Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de… — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2026

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, afirmó la FGR.

La postura fue emitida este lunes casi tres días después de que López Beltrán anunció la revocación de su visa estadounidense, pero no ofreció detalles del motivo por el que se la aplicó la medida.

Esta decisión de Estados Unidos ha desatado una serie de reacciones que ha llevado a los morenistas a respaldar al hijo del expresidente López Obrador, pero a opositores como el Partido Acción Nacional (PAN) a acusar que participa en una trama de “huachicol” fiscal.

En conferencia de prensa este domingo, el PAN afirmó que existe un testigo protegido que que ha implicado a Andy López Beltrán con una red de “huachicol” fiscal y afirman que esto motivó a Estados Unidos a retirarle su visa.

El pasado 13 de agosto, López Beltrán publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que informó de la cancelación de su visa para ingresar a ese país, una medida que calificó como un acto de “carácter político”.

Asimismo, negó que existiera alguna razón que justificara la decisión, la cual, dijo, fue tomada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau, quien fungió como embajador de México durante el primer mandato de Trump.

Sobre el caso, la embajada de Estados Unidos en México mandó un “mensaje claro y contundente” en el que señaló que el gobierno estadounidense “cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”.