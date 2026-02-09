FGR localiza 10 cuerpos y confirma que 5 corresponden a mineros desaparecidos

Ciudad de México. En el marco de la investigación por la desaparición de diez mineros en Concordia, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes el hallazgo de diez cuerpos: cinco ya identificados como los trabajadores buscados y cinco más en proceso de identificación.

Los restos fueron localizados en un predio de la comunidad El Verde, tras el reporte, el pasado 23 de enero, de la desaparición de los diez empleados de la minera canadiense Vizsla Silver Group, lo que llevó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a desplegar a mil 600 elementos para su localización.

En la búsqueda y esclarecimiento de los hechos, también participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

“Es importante mencionar que la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero”, destacó la FGR en un comunicado.

La dependencia a cargo de la fiscal Ernestina Godoy Ramos destacó que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos, como parte de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes.

Los empleados de la minera canadiense privados de la libertad, quienes se desempeñaban como ingenieros y personal técnico, son: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valles y Miguel Tapia Rayón.