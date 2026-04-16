FGR busca reabrir caso contra Naasón Joaquín y líderes de la Luz del Mundo: Sheinbaum

Ciudad de México. La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, “está pidiendo que se reabra el caso” contra los líderes de la Luz del Mundo, incluido Nassón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores, después de que el anterior titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, determinó el no ejercicio de la acción penal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca o no esa decisión.

En su conferencia de prensa, la mandataria dijo que “el cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones no las conozco, pero sé que la fiscal, eso nos informó en el gabinete de seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente”.

Después leyó una nota que le envió la fiscal:

“En junio del año pasado, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal.

“Si se revoca la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque en un ejercicio de la acción penal”, resaltó la presidenta.