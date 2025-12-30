FGR avanza en peritajes tras descarrilamiento del Tren Transístmico

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que avanza en las primeras diligencias periciales en la zona donde descarriló el Tren Transístmico y prioriza la reparación del daño a víctimas del accidente ocurrido en Oaxaca. Asimismo, informó que concluyó las necropsias correspondientes, “además, se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible”.

Mencionó que la Fiscalía labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño.

Asimismo, dijo que mantiene presencia de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

Luis Castillo

Además, agregó que entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación, “en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser”.

Reiteró que los trabajos se realizan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.

La FGR reiteró su compromiso de realizar todos y cada uno de los procesos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos ocurridos. “En todo momento garantizará la reparación integral del daño. Continuaremos informando a la sociedad conforme avancen las indagatorias”.