Sheinbaum envía felicitación a las madres por el 10 de mayo: “Abrazo grande de corazón”

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en su cuenta de X con motivo del Día de las Madres, en el que reconoció la labor cotidiana de las mujeres en el cuidado y la construcción de un país más justo.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”.

La mandataria subrayó que es “tiempo de mujeres” y que corresponde reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan diariamente, al que calificó como la mejor forma de amar y agradecer.

El mensaje concluyó con un “abrazo grande de corazón”, acompañado de la etiqueta #DíaDeLasMadres.

El pronunciamiento se suma a las múltiples felicitaciones y reconocimientos que distintas instituciones y figuras públicas han realizado este 10 de mayo, en un contexto donde se busca visibilizar la importancia del trabajo de cuidados y el papel de las mujeres en la vida social y familiar del país.

Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman. Es tiempo de… pic.twitter.com/rvn8bOkzOs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 10, 2026

Rosa Icela Rodrígez felicita a las madres; reconoce su entrega y fortaleza

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió este domingo una felicitación por el Día de las Madres, al tiempo de reconocer la entrega y la fortaleza de las mujeres que ejercen la maternidad.

Rodríguez compartió este domingo un mensaje en redes sociales en representación de la dependencia a su cargo:

“Este 10 de mayo reconocemos el amor, la entrega y fortaleza de millones de mujeres que, con dedicación y ternura, ejercen la maternidad. ¡Feliz Día de las Madres”.

Con información de Milenio