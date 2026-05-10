¡Ni acuerdo ni tregua! Blake Lively va con todo contra Justin Baldoni y pide compensación económica

Cuando parecía que la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni finalmente había llegado a su fin, un nuevo movimiento judicial volvió a sacudir Hollywood. Es que, aunque ambas partes alcanzaron recientemente un acuerdo relacionado con su conflicto por la película It Ends With Us, la actriz dejó claro que todavía no piensa cerrar el capítulo.

De acuerdo con documentos judiciales recientes, Blake Lively presentó una nueva solicitud ante la corte para exigir compensación económica, honorarios legales y daños punitivos tras acusar nuevamente a Baldoni y a Wayfarer Studios de haber impulsado una presunta campaña para afectar su reputación pública.

Blake Lively busca recuperar daños por impacto a su imagen

La actriz sostiene que el conflicto legal no solo afectó su vida personal, también habría tenido consecuencias millonarias en sus negocios y proyectos profesionales. Según documentos citados por medios estadounidenses, Lively asegura que términos como “mean girl”, “bully” y “tone deaf” comenzaron a viralizarse en redes sociales tras el inicio de la disputa, dañando seriamente su imagen pública.

Incluso, reportes judiciales señalan que la actriz calcula pérdidas económicas que podrían ascender a decenas de millones de dólares debido al impacto mediático del caso.

Todo esto ocurre después de que un juez desestimara gran parte de las demandas cruzadas entre ambos, aunque permitió que algunas acusaciones relacionadas con represalias legales continuaran avanzando.

El acuerdo no terminó realmente la disputa

Aunque el reciente acuerdo parecía poner fin al conflicto, la realidad es mucho más compleja. Medios como Reuters y Los Angeles Times reportaron que todavía queda pendiente resolver si Blake Lively tiene derecho a recibir pagos por daños y gastos legales bajo una ley de California creada para proteger a personas que denuncian acoso y luego enfrentan demandas por difamación como represalia.

Mientras tanto, ambas partes siguen defendiendo públicamente que “ganaron” el caso. Los abogados de Lively describieron el acuerdo como una “victoria contundente”, mientras el equipo legal de Baldoni insiste en que muchas de las acusaciones originales fueron desestimadas.

La pelea legal, que comenzó tras el estreno de It Ends With Us, se convirtió en uno de los dramas más comentados de Hollywood en los últimos meses. Aunque ya hubo acuerdo parcial, todo indica que la tensión entre Blake Lively y Justin Baldoni todavía está lejos de terminar.

Con información de Vanidades