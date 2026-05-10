Impulsa Estado renovación de cruce en Teófilo Borunda y Labor de Terrazas

* _Contará con 3 carriles pavimentados y retornos para agilizar la circulación vehicular_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) avanza en la renovación del cruce de la prolongación Teófilo Borunda y Labor de Terrazas, con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad en el sector sur-poniente de Chihuahua capital.

El proyecto contempla pavimentación, rehabilitación de carpeta asfáltica, construcción de retornos, obras de drenaje pluvial, canalizaciones y colocación de señalamiento horizontal y vertical, en una longitud de 2.1 kilómetros.

Durante una supervisión de obra, el titular de la SCOP, Jorge Chanez, informó que la vialidad contará con 3 carriles de circulación y un retorno vehicular para agilizar el flujo vial, además de la rehabilitación del acceso a la colonia Labor de Terrazas y calles aledañas.

La intervención beneficiará a familias y automovilistas que circulan diariamente por esta zona de la ciudad, especialmente en áreas habitacionales y vialidades cercanas a la UVM, al ofrecer trayectos más seguros y ordenados.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de invertir en infraestructura que atienda las necesidades de movilidad y el crecimiento de Chihuahua capital.