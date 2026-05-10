Festeja Alan Falomir a más de 800 mamás por su día

Alan Falomir, organizó una activación física y un desayuno en conmemoración del Día de las Madres, actividades a las que asistieron más de 800 mujeres.

“Gracias por ser el motor de nuestras familias, gracias por ser el motor de Chihuahua”, comentó Falomir a título personal, mientras saludaba y a madres trabajadoras, representantes de colonias y deportistas de la capital.

En su discurso a las asistentes, “El Cabrito”, reconoció a las mujeres, pues no solo sostienen el hogar, sino también la economía de sus familias, ya que en México, siete de cada diez mujeres que trabajan son madres.

“Todos los días hacen un enorme esfuerzo para salir adelante, equilibrando trabajo, familia y responsabilidades del hogar”.

De esta manera Alan Falomir reafirmó su compromiso de seguir trabajando por un Chihuahua donde las mujeres sean respetadas, protegidas, valoradas y escuchadas.