Cuenta PECUU con 1600 cámaras municipales y 1700 particulares enlazadas

– _Con el PECUU y el DAT, se colabora con instituciones estatales y federales para aportar información relevante en diversos casos_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 10 de mayo de 2026.-*_ El uso estratégico de la tecnología y el análisis táctico ha permitido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal fortalecer las investigaciones de delitos y agilizar la integración de carpetas, tanto en hechos menores como de alto impacto.

A través de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) y del Departamento de Análisis Táctico (DAT), el Gobierno Municipal ha consolidado un modelo de investigación apoyado en videovigilancia, análisis profesional y coordinación interinstitucional.

Aunque inicialmente PECUU fue creada para prevenir delitos y atender emergencias en tiempo real mediante cámaras de videovigilancia, el trabajo de análisis permitió convertir el material captado en una herramienta clave para el esclarecimiento de hechos delictivos.

Actualmente, cerca de mil 600 cámaras municipales y alrededor de mil 700 cámaras particulares enlazadas al sistema contribuyen al fortalecimiento de investigaciones, permitiendo obtener evidencia útil para las carpetas integradas por el Ministerio Público.

Además, la DSPM forma parte del reducido grupo de policías preventivas en el país con facultades de investigación, lo que ha permitido trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y federales para aportar información relevante en diversos casos.

El Departamento de Análisis Táctico pasó de contar con seis analistas en el año 2018 a integrar actualmente un equipo de 30 profesionistas especializados y en constante capacitación, cuyo trabajo ha contribuido a reducir tiempos de investigación y aportar pruebas contundentes en procesos judiciales.