Feid conquista la televisión estadounidense con presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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El fenómeno colombiano Feid sigue ganando impulso en su carrera con su primera presentación en solitario en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde además reveló la portada de su próximo EP. Al subir al escenario de uno de los programas más icónicos de la televisión, Feid ofreció una presentación extraordinaria de su último hit, “A XON DE QUE”, marcando su primera presentación en solitario en un programa nocturno de la televisión estadounidense con un tema de su esperado EP, ‘El Club De Las 19 Flores’.
Además, Feid presentó la portada oficial de su anticipado EP, que saldrá el 19 de agosto, ofreciendo al público y a sus fans un primer adelanto de la identidad visual del proyecto. Esta revelación marca otro paso en el lanzamiento de su proyecto musical de cuatro partes, en el que este segundo EP representa el siguiente capítulo antes de la llegada del álbum completo.