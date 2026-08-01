Feid conquista la televisión estadounidense con presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

El fenómeno colombiano Feid sigue ganando impulso en su carrera con su primera presentación en solitario en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde además reveló la portada de su próximo EP. Al subir al escenario de uno de los programas más icónicos de la televisión, Feid ofreció una presentación extraordinaria de su último hit, “A XON DE QUE”, marcando su primera presentación en solitario en un programa nocturno de la televisión estadounidense con un tema de su esperado EP, ‘El Club De Las 19 Flores’.