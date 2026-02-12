Federación tiene aversión por la industria minera, señala De la Peña tras cancelación de concesiones

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda consideró que el Gobierno Federal mantiene una extraña aversión en contra de la industria minera, luego de que este jueves se dio a conocer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la recuperación de mil 126 concesiones, de las cuales, 134 eran de Chihuahua.

“Ya hemos visto como a partir del 2018, 2019 hay esta extraña aversión en contra de las industrias mineras, honestamente desconozco la razón, es un tema absolutamente de carácter federal”.

Destacó que la minería es una importante actividad para Chihuahua y que a diferencia de otras entidades, aquí se cuenta con la Policía Minera para apoyar a la industria en temas de seguridad, manteniendo además comunicación permanente con el Clúster Minero.

De la Peña Grajeda recordó que hace unos días se registró un incidente que involucraba a seis personas donde aparentemente algunos elementos del crimen organizado los retuvieron ilegalmente por lo que de manera inmediata se tomaron acciones por parte de la Mesa Estatal de Seguridad y en cuestión de horas fueron recuperados sanos y salvos.