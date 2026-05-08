Federación debe cambiar su actitud, que se recuperen apoyos para el campo: Santiago tras salida de Berdegué

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que con la llegada de un nuevo titular en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se espera que se logre recuperar parte de los apoyos que tenía el campo mexicano.

Ello luego de que el pasado 01 de mayo se anunció al salida de Julio Berdegué Sacristán en la titularidad de Sader, quedando en su lugar Columba Jazmín López Gutiérrez, la primera mujer en ocupar dicha dependencia federal.

Al respecto, De la Peña Grajeda recordó que en los últimos 7 años se han desaparecido organismos como Financiera Rural, se quitó el financimiento al campo y se desaparecieron 19 programas de apoyo al sector agrario, convirtiendo a México en el único país del T-MEC que no ayuda decididamente a los productores primarios.

Agregó que a nivel estatal, la gobernadora Maru Campos ha destinado un presupuesto histórico para el sector rural durante su administración, sin embargo, resulta necesario que el Gobierno Federal cambie de actitud respecto a los productores del campo: “con esto no solo vamos a evitar que se manifiesten y tomen las carreteras, sino vamos a volver a ser competitivo y productivo al campo mexicano”.