Febrero cerró con 2 mil 901 empleos nuevos en el estado

Datos proporcionados por la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICS) dio a conocer que durante el mes de febrero el estado de Chihuahua registró una generación de empleo de 2 mil 901.

En los dos primeros meses de 2026, el estado de Chihuahua recuperó el 34% de los empleos formales perdidos en diciembre de 2025, al generar 6,322 nuevos puestos de trabajo, luego de que en ese mes se registrara una pérdida de 18,484 empleos.

En febrero de 2026, a nivel nacional, solo 4 de las 32 entidades federativas registraron pérdida de empleo formal: Coahuila, con -9,254 puestos perdidos; Sinaloa, con -5,198; Hidalgo, con -2,441; y Colima, con -93.

En el acumulado de enero a febrero se registraron 174,674 plazas laborales a nivel nacional, lo que representa una recuperación del 54% respecto a la pérdida registrada en diciembre de 2025.