Falleció Willie Colón, la leyenda de la salsa

Willie Colón, leyenda de la salsa, falleció a los 75 años de edad tras haber ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York.

William Anthony Colón, su nombre real, nació en Nueva York en 1950; de origen puertorriqueño, es conocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, también considerado como uno de los intérpretes más influyentes en la historia de la salsa.

Colón fue un pionero de ese género y un artista con grandes éxitos de ventas, siendo una figura clave en la naciente escena musical neoyorquina asociada a Fania Records. También es conocido por haber adoptado la imagen de gánster en las portadas de sus álbumes antes de popularizarse.

También participó en la política, como líder comunitario, se dedicó a la lucha por los derechos civiles, además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanos, en su gestión construyó el Centro Cultural Julia de Burgos de Nueva York.

Fue integrante de la junta directiva de la comisión latina sobre Sida, y de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU y presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York.

En 2001 Willie fue el único candidato latino para el puesto de defensor público de la ciudad de Nueva York por el partido demócrata.

Foto Marco Peláez

El cantante y trombonista estadunidense fue una de las voces más reconocidas dentro de la música latina, quien en la década de 1970 alcanzó la fama internacional con sus canciones que hablaban sobre historias que podían tener lugar en cualquier barrio de América Latina; entre sus obras destaca el tema La Murga que se constituyó como un clásico del repertorio musical salsero, con un contagioso ritmo y arreglo de trombones.

Su influencia en el género de la salsa y los ritmos latinos es innegable, su música se volvió famosa y tocó fibras de sus seguidores junto a referentes como Héctor Lavoe o Rubén Blades, donde en cada pista narraban un historia que era musicalizada por una orquesta y cantada por multitudes.

Es grande su legado en la música, canciones como Oh Qué Será?, Talento de Televisión, Idilio, El Gran Varón o El Día de Mi Suerte, entre otras, marcaron a varias generaciones de latinos.