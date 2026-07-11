Falleció Antonio Rattín, futbolista emblema del seleccionado argentino y Boca Juniors

Buenos Aires. A los 89 años falleció Antonio Rattín, uno de los grandes mediocampistas centrales de la historia del futbol argentino y mundialista con el seleccionado en 1962 y 1966, informó este sábado el club Boca Juniors en la red social X.

“Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata“, expresó la institución en X.

Rattín realizó toda su carrera en el popular conjunto argentino, donde jugó 382 partidos, convirtió 28 goles, logró cuatro títulos entre 1956 y 1970, y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

En la selección jugó durante 10 años, entre ‌1959 y ‌1969, y participó de los mundiales de 1962 y 1966, en el cual fue expulsado en el partido de cuartos de final que Argentina perdió 1-0 ante el local Inglaterra.

Al dejar el campo de juego del estadio de Wembley por indicación del árbitro, el ‌capitán del seleccionado estrujó un banderín con los colores de la bandera inglesa y se sentó durante “unos cinco minutos” en la alfombra roja de la Reina en disconformidad con el fallo, rememoró el jugador en una de sus tantas entrevistas.

“Cuando llegué al corner les retorcí la bandera inglesa y los insulté, y después fui a la alfombra por la que ingresaba la Reina al estadio y me senté durante unos cinco minutos. Era ‌una alfombra roja muy bonita”, explicó Rattín sobre la recordada acción en el partido frente a Inglaterra.

A partir de esa situación, desde el mundial siguiente la FIFA implementó las tarjetas amarilla y roja.

“Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida, la de Boca y la de Argentina”, se jactó hace varios años, en una de sus últimas entrevistas.

Luego de su retiro como futbolista, el Rata tuvo un paso breve como director técnico de Boca en 1980 y fue diputado nacional por un partido de centro derecha.