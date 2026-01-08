Extraño que alcaldesa de Gpe. y Calvo se resista tanto a construcción de subcentro Centinela

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que resulta bastante extraño la resistencia que ha puesto la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Abrego para que se construya un subcentro de la Plataforma Centinela en el municipio que está a su cargo.

Consideró que cualquier otro gobierno municipal estaría feliz de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) instale un subcentro con la tecnología que tiene Centinela.

Asimismo, el secretario mencionó que si no se observa cooperación por parte del Ayuntamiento, es probable que la Secretaría de Seguridad tendrá que buscar soluciones alternativas.

Cabe señalar que ayer miércoles, la alcaldesa manifestó que el subcentro Centinela no se ha llevado a cabo en el municipio porque la SSPE no ha aceptado ninguna de las propuestas que se han hecho para la construcción de un espacio adecuado.